55. Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel hale gelen kortej geçişiyle başladı. Sinemanın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları Antalyalılarla buluştu. Kortej güzergahında saatler öncesinden beklemeye başlayan Antalyalılar ise, ünlüleri görebilmek ve fotoğraf çekinebilmek için adeta yarışa girdi.

29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Antalya Film Festivali, kortej geçişiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kortej, sinemanın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturdu. Saat 16.30'da Cam Piramit önünden başlayan kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam ederek, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son buldu.

Caddelere akın ettiler

6 kilometrelik kortejde klasik otomobiller, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej güzergahında saatler öncesinden beklemeye başlayan Antalyalılar ise ünlüleri görebilmek ve fotoğraf çekinebilmek için adeta yarışa girdi. Korteje katılan Yavuz Bingöl, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Özgür, Çaycı Hüseyin lakaplı Alparslan Özmol, İpek Erdem ve daha birçok ünlü, Antalyalıların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Sanatçılar kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çiçekle karşılık verdi.

Yıldızlar geçidi

Geleneksel festivalde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim yer alıyor.

Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçti.