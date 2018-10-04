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55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde İbrahim Tatlıses'e ‘Onur Ödülü'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 55.

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ‘Onur Ödülü' alacak.


Tatlıses'e ödülü Cuma günü düzenlenecek törende verilecek. İbrahim Tatlıses, 1977'de ‘Ayağında Kundura' albümüyle müzik piyasasına, 1978'de albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yaptı. 80'li yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses'in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, 3 filme senarist, 2 filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı.

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