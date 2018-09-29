55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceklerini belirterek “Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. Ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanunu ivedilikle Meclise sunacağız. En geç bir ay içerisinde Meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. Festivalde Onur Ödülleri ve ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü' sahiplerini buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıda geçişiyle başladı. Kırmızı halıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşleriyle yürüdü. Yönetmen Ferzan Özpetek, sanatçılardan Fadik Sevin Atasoy, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Ali Erbil, ressam Ahmet Güneştekin, Fransız oyuncu Vincent Cassel, jüri üyesi Tuba Ünsal kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi.

Kırmızı halıda adeta sanatçı yağmuru ve şıklık yarışı yaşandı. Festivalin açılış töreninde sunuculuğu ise Cem Öğretir ve Nihan Günay yaptı.

Bakan Ersoy: “İvedilikle Meclise sunacağız”

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güzel gecede turizmin başkenti Antalya'da Antalya Film Festivali'nde sanatseverlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, ”Türkiye'nin markası Antalya Film Festivali bu yıl da zengin içeriği Türk sinemasına ülkemizin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacak. Türk sineması son zamanlarda baş döndürücü gelişmeler göstermiş, film üretiminde ve seyirci sayılarında büyük artışlar yaşanmıştır. 2002 yılında 9 olan yerli film sayısı, geçtiğimiz sene 148'e ulaşmıştır. Sektöre katkısı çok büyük. İlk yıllarda 2 milyon seyirci varken, şimdi 40 milyon seyircisi var. Ülkemiz yüzde 56'lık yerli film izlenme oranında Avrupa'da ilk sırada, diğer taraftan filmlerimizin dünyanın en önemli festivallerinden ödüllerle dönmesi de Türk Sineması'nın dünyada tanındığının açık göstergesi. Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. O açıdan müjde vermek istiyorum. Yeni yasama döneminde mevcut mekanizmayı çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanunu ivedilikle Meclise sunacağız. En geç bir ay içerisinde Meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türel: “Dünya Fatih Sultan Mehmet'i, Atatürk'ü Mevlana'yı tanıyamadı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kültür ve sanatın şehirlerin ruhu olduğunu ifade ederek, Antalya Film Festivali'nin kentin ruhu haline geldiğine dikkat çekti. Sinemacıları 55 yıldır kucaklayan Antalyalılara teşekkür eden Türel konuşmasına şöyle devam etti:

“Elimizdeki akıllı telefonlarla tüm dünya artık çok yakın. Sanal alemin saydam duvarları görüntüde yaklaştırıyor, gerçekte uzaklaştırıyor. Ötekileştirme insanları ayıran duvarları her gün biraz daha kalınlaşıyor. Sanat, bu örtüyü kaldıran en büyük iletişim aracıdır. Farklı coğrafyadan yönetmenlerin asıl amacı insana dokunmaktır. Önemli bir hedefimiz Antalya'yı sinema endüstrisi yapmaktır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz. Antalya gibi dünya şehrinin festivali de evrensel boyutta olacaktır. Türkiye'nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikayeler var. Biz bazı filmleri yapamadık. Dünya Fatih Sultan Mehmet'i, Atatürk'ü Mevlana'yı tanıyamadı. Oysa bu filmleri yapmak insanlık tarihine borcumuzdur. Gelecek yıllardan itibaren Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi güçlendireceğiz. Geleneklerimizi koruyarak geleceğe ilerliyoruz"

Mehmet Ali Erbil ise festivale ilk kez katıldığını, ödül almaya geldiğini değil selam vermek için geldiğini söyledi.

Fadik Sevin Atasoy ise, “Ödülümü buradan aldım 2 defa jüri üyesi oldum. Uluslararasını sundum, ulusalı sundum. Burası benim ana ocağım gibi, Antalya'da öyle. Yarışan filmler kadar heyecanlıyım” dedi.

Yönetmen Özpetek: “Bu festivale 21 yıl önce katılmıştım”

‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü' yönetmen Ferzan Özpetek'e Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi tarafından verildi. Özpetek, bu akşam 3 ödül almış gibi hissettiğini ifade ederek, “Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce 'Hamam' filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı. İlk katıldığım festivaldi. O yıl en iyi yönetmen ve film ödülünü almıştım. Kariyerim burada başladı yani. 2'nci Altın Portakalım oldu, 21 yıl sonra” şeklinde konuştu.

Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu. İlk Onur ödülü Vincent Cassel'e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından verildi. Ünlü Yönetmen Bela Tarr'a Onur Ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından takdim edildi. Yönetmen Ömer Vargı'ya Onur Ödülü hem festivalin jüri üyesi hem de oyuncu Tuba Ünsal tarafından verildi.

Festivalin açılış filmi ise Everbody Knows olarak izlenime sunuldu.