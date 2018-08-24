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24 Ağustos 2018 10:42

56 Mahalleye 241 kilometre asfalt

Muratpaşa Belediyesi, 56 mahallede, toplam 214 bin 151 metrelik yolu, 357 bin 430 ton malzeme kullanarak sıcak asfaltla kapladı.

56 Mahalleye 241 kilometre asfalt

24 Ağustos 2018 10:42


Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz, su-atıksu, elektrik, telefon ve internet gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yollarını Avrupa standartlarında, uzun ömürlü asfaltla kaplıyor. Bugüne kadar, Muratpaşa’nın 56 mahallesinde 357 bin 430 ton sıcak asfalt kullanılarak, 214 bin 151 metre yol asfaltla kaplandı.



16 Mahalle tamam


Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanan, Altındağ, Bahçeli, Bayındır, Çaybaşı, Deniz, Demircikara, Fener, Güvenlik, Meltem, Memurevleri, Sedir, Soğuksu, Varlık, Yıldız, Yenigün ve Zerdalilik Mahalleleri’nin yollarının tamamını freze makinesi ile kazıdı. Ekipler, kazıma çalışmalarının ardından 16 mahallenin toplam 88 bin 873 metrelik yolunu 144 bin 238 ton sıcak asfalt kullanarak, Avrupa standartlarında, uzun ömürlü asfaltla kapladı. Bu 16 mahallede ayrıca 418 bin 129 metrekarelik kaldırım çalışması yapılırken, turunç fidanı dikimi de gerçekleştirildi.



9 Mahalle tamamlanma aşamasında


Cumhuriyet, Çağlayan, Dutlubahçe, Gençlik, Güzeloba, Kızıltoprak, Meydankavağı, Şirinyalı ve Yeşilbahçe Mahalleleri’nin yollarının 85 bin 225 metrelik bölümü; freze makinası ile kazınıp, 150 bin 393 ton sıcak asfalt malzemesi kullanılarak asfaltlandı. 444 bin 449 metrekare kaldırım düzenlemesi yapılan 9 mahallenin, çalışmaların tamamlandığı bölümlerine turunç fidanı da dikildi.


Altyapı çalışmaları tamamlayan ve imarlı olmayan mahallelerde ise vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımı için iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu mahallelerde 70 bin 942 ton sıcak asfalt malzeme kullanılarak 45 bin 695 metrelik yol iyileştirme çalışması yapıldı.




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