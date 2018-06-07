58 milyon Euro’luk kredi anlaşması

Ş. arasında, kentin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 58 milyon Avro’luk kredi sözleşmesi imzalandı.

ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ASAT Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetim Projesi Alt Kredi Anlaşması imza törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlbank A.Ş Genel Müdürü Yusuf Büyük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Genel Müdürü Faruk Karaçay, Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Menderes Türel’in Antalya için bir şans olduğunu belirterek, “Antalya’mıza, ülkenin bu güzel incisi şehre hizmet etmeye devam eder. İller Bankası olarak sürdürdüğümüz proje kapsamında Dünya Bankası’ndan sağladığımız 30 yıl vadeli neredeyse sıfır faizli bir kredi vardı. Antalya’nın su kanalizasyon ve alt yapı hizmetleriyle ilgili talebi olunca biz de büyük bir kısmını Antalya’ya kullandırmayı kendimize adeta görev bildik. Bir taraftan Menderes Bey’e sevgimiz, arkadaşlığımız bir taraftan da Antalya’nın Türkiye’mizin göz bebeği şehri olması bu projemizi sağlamış oldu” dedi.

“58 milyon Avro alt yapıda kullanılacak”

Başkan Menderes Türel de yeni Büyükşehir Yasası ile hizmet sınırlarının 10 kat büyüdüğünü belirterek, “Buna paralel kentimizin yeni altyapı ihtiyaçları ortaya çıktı. Bu ihtiyaçlara cevap vermek için içme suyu, atık su ve yağmursuyu gibi altyapı projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bağlamda, Dünya Bankası-Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan temin edilen finansman için İlbank A.Ş. ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arasında Sürdürülebilir Şehirler Projesi Faz-II kapsamında 30 yıl vadeli 5 yılı geri ödemesiz 58 milyon Avro tutarında alt kredi anlaşması imzalıyoruz. Bu alt kredi anlaşması, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde yer alan içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı yatırımlarımızı daha hızlı ve sistematik bir şeklide hayata geçirmemize imkân sağlıyor” diye konuştu.

“ALDAŞ ile 4 milyonluk tasarruf”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT’ın, bugüne kadar uluslararası finans kaynaklarını kullanarak yaklaşık 300 milyon Avro bütçeli birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Türel, “58 milyon Avro bütçeli Antalya Sürdürülebilir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesinin yürütülmesi sırasında diğer uluslararası finansmanlı projelerimizden farklı olarak yeni bir proje yönetim yapısı ortaya koyacağız. Projenin müşavirlik işleri, uluslararası bağımsız müşavirlik hizmeti almaksızın, Türkiye’de bir ilk olarak doğrudan Büyükşehir Belediyemizin kendi iştiraki olan ALDAŞ tarafından yürütecek. Bu sayede yaklaşık 4 milyon dolar tutarındaki müşavirlik giderlerinden tasarruf edeceğiz ve bu tasarrufu diğer inşaat yatırımlarına aktaracağız. Antalya’da kaynaklarımızı etkin kullanarak bir mali disiplin oluşturmamız sayesinde Antalya’da böylesi büyük ve güzel projeleri hayata geçirebiliyoruz.”

“Kredi büyük avantaj”

Dünya Bankası ve İlbank A.Ş. ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Türel, ASAT’ın, hâlihazırda Sürdürülebilir Şehirler Projesinin Bileşen A kapsamında hibe kredi master plan ve fizibilite hizmeti verilmek için seçilen 4 kurumdan biri olduğuna dikkat çekti.

Antalya’nın altyapıda nereden nereye geldiğinin herkesin malumu olduğunu söyleyen Türel, “Göreve başladığımızda iki tane atıksu tesisi olan Antalya bugün 32 atıksu arıtma tesisi ile 640 km sahil bandında 1 milimetreküp suyu arıtmadan denize göndermemektedir. Antalya gibi bir turizm kentinde, sermayesi deniz olan bir şehirde bu gerçekten önemli. Göreve geldiğimizde Serik Manavgat arıtma tesisleri kapasitelerini doldurmuş taşıyordu ve maalesef denizin kirlenmesi söz konusuydu. Acil önlem alma mecburiyeti ortaya çıktı. İki arıtma tesisini rekor sürede tamamladık ve hizmete açtık. Şimdi Antalya’nın büyümesine ve ihtiyaca göre yatırımları tamamlamaya devam edeceğiz. Bugün imzalayacağımız kredi Antalya’nın alt yapı eksiği olmaması hususunda en büyük avantajı olacaktır. Dünya Bankası ile bu kredinin imzalanmasında emeği geçen Sayın Bakanımıza, İller Bankası Genel Müdürümüze, Valimize ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.