6 ayda 845.7 milyon dolar ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, yılın ilk 6 ayında Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracatı açıkladı.

İhracat artışı yüzde 20,76

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yeni yılın ilk günü itibariyle başlayan ihracat artışının yılın ilk yarısı boyunca sürdüğünü belirten Satıcı, “Geride kalan 6 aylık dönemde Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat 845 milyon 710 bin 627 dolara yükselirken, ihracat artışı yüzde 20,76 olarak gerçekleşti. Bölgemizden sadece Haziran ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 17.09 artış ile 157 milyon 768 bin 710 dolar oldu. Yılın ilk yarısında gerçekleşen ihracat rakamlarına ve sektörlerin performansına bakıldığında Batı Akdeniz’den yılsonunda 1,6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl Batı Akdeniz ihracatında dikkat çeken bir diğer önemli hususta 2014 yılına kıyasla daha iyi bir performans sergileniyor olması. Batı Akdeniz’den 2014 yılında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleşmişti ve 1.6 milyar dolar ihracat o tarihe kadar gerçekleşen en yüksek ihracat rakamıydı. İstatistiklere bakıldığında 2014 yılının ilk 6 ayında 817 milyon dolar ihracat gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen ihracat ise 845.7 milyon dolar” dedi.

En fazla ihracat maden sektöründen

Satıcı şöyle devam etti:

“Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı maden sektörü gerçekleştirdi. Sektörün ihracat artışı yüzde 38.99’a yükseldi. Çin pazarının önemli aktörlerinden olan sektör temsilcileri, geliştirdikleri alternatif pazarlarla birlikte bölge ihracatının gelişmesine önemli katkı sağladılar. Bu dönemde yaş meyve sebze sektörü de çeyrek milyar dolara yakın ihracat rakamı ile bölge çiftçisinin destekçisi oldu. Rusya ile ilişkilerin normale dönmesinin ardından meyve sezonunun başlamasıyla birlikte sektörün ihracatını daha da artırması öngörülmekte. Yılın ilk 6 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller sektöründe de ciddi bir gelişim sağlandı. Sektör yüzde 50’ye yaklaşan ihracatı ile dikkatleri üzerine çekti.”

141 ülkeye ihracat

Yılın 6 aylık döneminde Batı Akdeniz’den 141 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden BAİB Başkanı Satıcı, “listenin ilk sırasında 140 milyon dolarlık ihracat ile Çin yer aldı. Çin’e gerçekleşen ihracatta yüzde 55,13 oranında artış yaşanırken, Romanya ve Kazakistan’a gerçekleşen ihracatta da ciddi oranda artış sağlandı. Öte yandan bu dönemde Özbekistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 290 oranında arttı. Geçen yılın aynı döneminde 6.7 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Özbekistan’da bu yılın aynı döneminde gerçekleşen ihracat 26.4 milyon dolara yükseldi. Bölge ihracatı açısından bir diğer sevindirici unsurda önemli ihracat pazarlarında önemli artış yaşanması oldu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) olarak yılın ilk 6 ayında yakaladığımız ihracat artışını, yılın ikinci yarısına aktarmayı ve yılsonunda 1.6 milyar dolar rakamını aşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda kullanacağımız en önemli enstrümanlardan birisi de küresel alıcıları ihracatçılarımızla buluşturduğumuz URGE Projeleri olacaktır” dedi.