60 yaşındaki uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartmanın bahçesinde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler bahçede dikili vaziyette 35 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili H.D. (60) gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 466 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ile şeffaf kilitli poşetler bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.