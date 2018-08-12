605 rakımlı manzarada serpme kahvaltı keyfi

Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara muhteşem manzara eşliğinde eşsiz bir serpme kahvaltı hizmeti de sunmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Ayaklarınız yerden kesilecek’ sloganı ile hizmete açtığı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yoğun ilgi görüyor. Teleferik hizmeti ile zirveye ulaşan ziyaretçiler, 605 rakımlı Tünektepe’de, kuş bakışı seyrettikleri Antalya manzarası eşliğinde serpme kahvaltı yapmanın keyfini sürüyor.

Uygun fiyatlar

Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2018 yılının ilk 7 ayında 260 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği bir yaşam merkezine dönüşen Tünektepe’de kahvaltı hizmeti de büyük ilgi görüyor. Kişi başı 20 TL’lik bir fiyatla muhteşem manzarada eşsiz bir serpme kahvaltının sunulduğu Tünektepe’de aynı zamanda Yörük kültürünün yaşatıldığı kıl çadırlarda saç gözlemesi, bazlama ve tahinli katmer de yapılıyor. İsteyen ziyaretçiler zengin içerikli kahvaltı tabağı da sipariş edebiliyor.

Zengin menü

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ tarafından işletilen Tünektepe Sosyal Tesisleri, Antalya’nın simge mekanlarından biri oldu. Muhteşem manzarayı görmek isteyen vatandaşlar kişi başı 15 liraya 605 metre rakımlı Tünektepe’ye teleferikle 9 dakika gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Misafirler Sosyal Tesis içindeki ana restoranda pizza, makarna, salata, köfte, hamburger menülerinden de yararlanabiliyor. Güney terasta yer alan içecek bölümünde dondurma, süt mısır, karlama ve tüm dünya kahvelerinin olduğu zengin bir menü sunuluyor.