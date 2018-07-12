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12 Temmuz 2018 20:25

66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Susan Brown, alışveriş için gittiği pazarda kayboldu.

66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu

12 Temmuz 2018 20:25


Gezmek ve alışveriş yapmak için annesi ve arkadaşlarıyla birlikte 5 kişi öğle saatlerinde Manavgat perşembe pazarına geldiklerini belirten ve gözyaşı döken Susan Brown’un kızı Lindsey Brown, “Annem sigara almak için bizim yanımızdan ayrılıp bir markete girdi. Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi.




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