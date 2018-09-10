Vali Münir Karaloğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ile Türk'ün İlk Er Meydanı olarak nitelendirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi. Müsabakalar sonucunda Orhan Okulu 6. kez üst üste başpehlivan olarak bir rekor kırdı.

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşleri, Vali Münir Karaloğlu, Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu, Abdurrahman Başkan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile çok sayıda sporsever izledi.

Kıran kırana geçen müsabakalarda baş boyu yarı finalinde İsmail Balaban ile Ali Gürbüz, Orhan Okulu ile de Nedim Gürel karşılaştı. Kıyasıya geçen müsabakada Orhan Okulu, Nedim Gürel'i yenerek finale yükseldi. Diğer başpehlivanlar İsmail Balaban ile Ali Gürbüz ise yağış ve dolu altında mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi. Final müsabakasında Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadeleye İsmail Balaban sakatlığı nedeniyle devam edemeyince, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı. Bununla birlikte Orhan Okulu 6. Kez üst üste Başpehlivan olarak altın kemerin 2. kez ebedi sahibi oldu ve tarihi bir başarıya imza attı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren Başpehlivanlara kupa ve madalyalarını Vali Münir Karaloğlu Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte takdim etti.

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ardından ise Vali Münir Karaloğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Sinan-ı Ümmi ve Vahib Ümmi'nin kabirlerini gezdi. Top Dağı'ndan Elmalıyı inceledi.