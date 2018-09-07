Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:17

666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri dualarla başladı.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666’ıncısı düzenlenen ve yaklaşık bin 500 güreşçinin katılacağı Almalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Cumhuriyet Meydanı’nda törenle başladı.

666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri dualarla başladı.

07 Eylül 2018 18:17

Güreş etkinlikleri Cuma namazı öncesi Ömer Paşa Caminde Mevlid-i Şerif okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Av. Ümit Öztekin ve 666. Elmalı Güreş ağası Tarık Sarvan tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanından başlayan kortej yürüyüşü ile Recep Gürbüz güreş sahasına gelindi. Burada merhum Kırkpınar Başpehlivanı Recep Gürbüz’ün mezarında dua yapıldı ve güreşler başladı.


Üç gün sürecek güreşlere 70’in üzerinde başpehlivan olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 500 pehlivan kol bağlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç