7 tabut, 9 cansız beden

Hayatını kaybeden 9 kişi Adli tıp morguna 7 tabut 3 cenaze aracıyla getirilirken, faciada 2 tanesi ikiz olan toplam 5 çocuğunu kaybeden Raşit ve Zeynep Osman çiftinin çocuklarından 4’ü 2 tabut içerisine yan yana konuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece 02.22’de Kekova Geyikova Adası’nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. İhbar üzerine bir sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalar çalışmasında tespit edilen 3’ü erkek, biri kadın 4 göçmen kurtarıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir balıkçı teknesi de erkek bir şahsı kurtararak teknesine aldı. Yine devam eden arama çalışmalarında denizde olduğu tespit edilen bir kişi daha sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İkiz çocukları da öldü

Kekova’ya götürülen göçmenler buradan ambulansla Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ise 7’si çocuk, 9 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Faciada ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılan İdris ve Zeynep Osman Raşit çiftinin Derin (13), kardeşleri Dildar (10), Emine (3) ve ikiz kardeşleri Şiar (8), Dicver Raşit (8) ile Mehmet (14), Hüseyin (45), Elif (35) ve Zehra Bilal (10) olduğu tespit edildi.

Faciada ayrıca kurtarılan diğer şahısların Gıyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), Ahmet Şerif (34) ve Mahmud Zeydan (40) olduğu öğrenildi.

4 çocuk 2 tabut

İlk olarak Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan göçmenler, buradan da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Toplam 3 araç, 7 tabutla getirilen 9 cansız bedenden Raşit çiftinin 5 çocuğundan 4’ü, 2 tabut içerisine yan yana konuldu.