7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı

“Değişim Nefesle Başlar” teması ile 7 Temmuz günü tüm dünyada gerçekleşen Dünya Değişim Günü kutlamaları, parklarda, halka açık yeşil alanlarda ve belediyeler işbirliğinde gerçekleşti. Çeşitli etkinlikler, değişim nefesi çalışmaları, müzik ve dans gösterileri eşliğinde coşkuyla ilk olarak bu yıl gerçekleşen kutlamalar, herkese açık yapıldı ve tanıtıldı. Değişimin önemi anlatıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki kutlamalar binlerce kişiye ulaştı, herkes değişim için nefes alıp verdi. Organizasyon belediyeler işbirliği ile gerçekleşti.

“Sadece tek bir kişi nefesini değiştirerek dünyadaki değişim alevini başlatabilir”

Organizatörler dünyanın, toplumların ve bireylerin gelişmesi, ilerlemesi ve bütünleşmesi için değişim gerektiğini, bunun için insanın önce kendinden başlamasını, en etkili aracın nefes olduğunu belirterek, “Eğer dünya değişsin, savaşlar bitsin, gelecek umutla dolsun istiyorsak kendimizi değiştirmekle başlamalıyız. Bunun için en etkili araç nefestir. Hem fiziksel hem de duygusal ve zihinsel olarak insanı olumlu, pozitif, sağlıklı yönde değiştiren en önemli eylemdir. Sağlıklı, iyi olma halini, mutlu, pozitif olma halini, hepimiz nefesle başarabiliriz. Herkes nefes alıp veriyor; insan nefes alış veriş tarzını değiştirerek bünyesinde olumlu ve kökten değişimlere neden olabilir. Toplum bireylerden oluşuyor, birey içsel iyilik halini dışarı yansıttığında toplum da iyileşecektir, böylece çevre de iyileşecek ve dünya iyileşecektir. Herkes değişmek istiyor, dünyanın pozitif yönde değişmesini istiyor. Peki insanlar neden değişimi sağlayamıyor? İşte bu soruların cevabını bulmak için Dünya Değişim Günü’nde insanlığa etkili bir değişim anahtarı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Değişim Günü her yıl kutlanacak

Binlerce kişi yurt içi ve yurt dışında parklarda, yeşil alanlarda ve belediyelerce sağlanan mekanlarda doğru nefes alıp verme çalışmaları yaptı, Dünya Değişim Günü’nü kutladı. Kutlamalara yurt içinde İstanbul’dan, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Denizli, Çanakkale, Antalya, Adana, Eskişehir, Bodrum Çorlu’ya kadar, yurt dışında Fransa, Almanya, Dubai, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kanada, ABD’ye kadar tüm dünyadan binlerce kişi katıldı.