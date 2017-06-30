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30 Haziran 2017 09:22

7. Uluslararası Manavgat Motosiklet festivali başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl 7.

7. Uluslararası Manavgat Motosiklet festivali başladı

30 Haziran 2017 09:22

’cisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali başladı.


7. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali Titreyengöl-Boğaz Mevki’nde başladı. 64 dönüm alan üzerinde kurulu çamlık alana, yurt içinden ve yurt dışından binlerce motosiklet tutkunu akın etmeye başladı. Festivalin ilk gününde kayıt ve akreditasyon işlemleri yapılırken, motosiklet tutkunları da kamp alanındaki çadırlarına yerleşti. Festivalin ilk gününde Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen 120 motosiklet kulübünden bini aşkın motosikletle birlikte 4 bine yakın motosiklet tutkunu giriş ve kayıt yaptırdı. Almanya, İsveç, Avusturya, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkelerden de motosiklet tutkunları da festivale katıldı. Kurulan çadırlar, motosiklet standları, yeme içme mekanları, motosiklet ve aksesuarlarının satış standları ve müzik yayınları ile Boğaz Mevki’nde tam bir festival havası yaşanmaya başladı. Türkiye’nin en çok rağbet gören motosiklet festivali haline gelen etkinlik, yurt içinde ve yurt dışında da adından söz ettirmeye şimdiden başladı. Kendisi de bir motosiklet tutkunu olan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Hoşgeldiniz” ziyaretleri yaptı. Başkan Sözen, festival sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında gelen katılımcı sayısının 5 bine ulaşabileceğini söyledi. Festival boyunca gün içinde yer alacak yarışmalar, turnuvalar, geziler, eğlenceli aktiviteler, motosiklet güvenliği bilgilendirmelerinin yanı sıra, akşamları da ünlü sanatçılar sahne alacak. Festivalin ilk gününde Lebowski ile ünlü pop grubu Kolpa, sahne aldı. Festivalin ikinci günü olan 30 Haziran da ünlü motor şovmeni Brian Capper, nefes kesen bir gösteri yapacak. Aynı akşam popüler sanatçı Koray Avcı sahne alacak. 1 Temmuz’da ise geleneksel motosiklet korteji gerçekleştirilecek. Ardından gece ise Sibel Tüzün sahne alarak konser verecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm motor tutkunlarını ve Manavgat halkını festivale davet etti.




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