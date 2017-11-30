7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 7’ncisi, ‘Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya’nın Kundu Turizm Bölgesi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Turizm ekonomiyi en fazla canlandıran 20’nci sektördür"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, turizm sektörünün toplam yatırım bedeli yaklaşık 80 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu kaydetti.

Ayık, sektörün en az 54 sektörü daha doğrudan etkilediğini ve Türkiye’deki işletmelerin yüzde 8’inin turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti. Ayık, "Ciddi bir talep artışı var ve bu da ekonomiyi canlandırıyor. 1.5 milyonun üzerindeki işletmede sigortalı çalışanların yüzde 7’si bu sektördedir. Eğer biz sektördeki istihdamı 3 milyonlara taşırsak, ülkemizdeki işsizlik oranı düşü yüzde 6’ya doğru gider. Konaklama sektöründeki istihdamın yüzde 70’i İstanbul ve Antalya’da yoğunlaşmış durumda. Sektörü tüm ülkeye yaymamız gerekiyor" dedi.

Türkiye’deki yatırımların yüzde 64’ünün turizm sektöründe olduğuna işaret eden Ayık, "Cari açığın kapatılmasında en büyük paya turizm sektörü sahip. Turizmdeki yatırımların yüzde 50’si Antalya ve İstanbul’dadır. Turizm 59 sektör içindeki ekonomiyi en fazla canlandıran 20’nci sektördür. Türkiye’ye 180 ülkeden turist geliyor. Ülkeler arasındaki ön yargıları, ihtilafları yıkan, farklı kültürleri buluşturan ve barışa en büyük katkıyı yapan sektör turizm sektörüdür" ifadelerini kaydetti.

"Rezervasyonlar umut verici"

Sunexpress Genel Müdürü Jens Bischof ise 2017 yazı için Türkiye’deki uçak trafiklerinde yüzde 20’lik bir artış düzenlediklerini söyledi. Türkiye’de turizm sürecindeki en önemli ayaklarından biri olma rolünü sürdürdüklerini ifade eden Bischof, 2018 yılına da umutla baktıklarını ifade etti.

2018 yazı için kapasitelerini artırdıklarını anlatan Bischof, "Avrupa’nın ortasından gelen uçuşlar İngiltere’den, Rusya’dan ve Orta Doğu’dan gelen seyahatler kadar önemlidir. Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki 18 havalimanı ile iş yaptık. Bu da kapasimizde yüzde 7’lik doğrudan bir artışı sağladı. Antalya ve Brüksel arası uçuş sıklığımızı artırıyoruz. Telaviv ve Dubai’den Antalya’ya uçuşlar göreceğiz. Bunun sözünü bakanımıza, Antalya valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza vermiştim. Sunexpress olarak ana pazarımız Türkiye’ye tam anlamıyla güveniyoruz. 2018 yılı 2017 yılından daha iyi olacak ve bunu size sağlayacak kapasitemizi de hazır edeceğiz. Rezervasyonlar çok ümit verici. Yatırımlarımıza da devam edeceğiz. 70’den fazla uçağımız, 4 binden fazla çalışanımızla Türk turizmine hizmet vermeye devam ederken filomuza da yatırım yapıyoruz. 2018’de 10 milyon yolcu taşımayı düşünüyoruz. İnsanlar Türkiye’ye tatile getirmek bizim tutkumuz" diye konuştu.