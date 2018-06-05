70’lik nine, ekmeğini çöpten çıkarıp yardımı reddetti

Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesinde 70’li yaşlardaki bir kadın çöp konteynerinin içine girerek biber toplamaya başladı. Yaşlı haliyle konteynerin içine nasıl girdiği anlaşılamayan kadın, çevredeki ekim alanlarından döküntü olarak çöpe atılan biberleri tek tek toplamaya başladı. Konteynerin yanında bulunan bir el arabasına biberleri dolduran yaşlı kadın yaklaşık 40 dakika boyunca çöp konteynerinin içinde kaldı.

70’li yaşlardaki kadınla iletişime geçerek yardım talebinde bulunan Bülent Geray, "Kızım o mahallede oturuyor. Ben de onun yanına giderken çöp konteynerinin içinde bir kadın gördüm. Teyzeyi çöpün içinde biber ayıklarken görünce çok üzüldük. Kendisine yardım talebinde bulunduk. Ancak bize yardım istemediğini söyledi. Tek başına yaşadığını belirten kadın, biberlere ihtiyacı olduğunu ancak başka bir yardım istemediğini söyleyince biz de oradan ayrıldık" dedi.