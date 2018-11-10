71 yaşındaki konuşma engelli vatandaştan haber alınamıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenler Yavşi Mahallesindeki evinden dün sabah çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Ahmet Ali Aktaş'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Ahmet Ali Aktaş'ın duyabildiğini ancak konuşamadığını, son olarak Yukarı Hisar Mahallesi'nde bir esnaftan alışveriş yaptığını öğrendiklerini belirten yakınları gören ya da yerini bilenlerin en yakın polis veya jandarmaya haber vermelerini istedi.