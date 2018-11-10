İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

71 yaşındaki konuşma engelli vatandaştan haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Evrenler Yavşi Mahallesindeki evinden dün sabah çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Ahmet Ali Aktaş’ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenler Yavşi Mahallesindeki evinden dün sabah çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Ahmet Ali Aktaş'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu.


Ahmet Ali Aktaş'ın duyabildiğini ancak konuşamadığını, son olarak Yukarı Hisar Mahallesi'nde bir esnaftan alışveriş yaptığını öğrendiklerini belirten yakınları gören ya da yerini bilenlerin en yakın polis veya jandarmaya haber vermelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.