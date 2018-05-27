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27 Mayıs 2018 11:42

72 Sürücü adayı ehliyet için ter döktü

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü.

72 Sürücü adayı ehliyet için ter döktü

27 Mayıs 2018 11:42


Korkuteli ilçesi’nde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü. Antalya Caddesi önünde başlayan sınavlarda 30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı.



Tablet dönemi


Ehliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS’e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet’e aktarılmaya başlandı.




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