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28 Ağustos 2018 12:54

76 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki kadın, evinin balkonunda ölü bulundu.

76 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu

28 Ağustos 2018 12:54


Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde bir sitede tek başına yaşayan 76 yaşındaki Servet Eyibardakçı’dan haber alamayan yakınları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Siteye gelen ekipler, yaşlı kadına ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca merdiven ile 7. katta bulunan evin penceresinden içeriye girdi. Ekipler, Servet Eyibardakçı’nın evin balkon kısmında oturur vaziyette hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Eyibardakçı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Servet Eyibardakçı’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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