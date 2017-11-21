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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Muhittin Böcek, “Okumak lazım!” sloganıyla ilkini gerçekleştirdikleri Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nın bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” sözüyle sekizinci kez kapılarını açacağını belirtti.

Başkan Böcek, “Her yıl onlarca yazar, siyasi ve düşünce insanının severleriyle buluştuğu Antalya Konyaaltı Kitap Fuarımız, Belediyemiz tarafından Pınarbaşı Mahallesi Sağlık İl Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan ve 3 bin 500 kişi kapasitesiyle Antalya’nın en büyüğü olan Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak. Fuar da 210 yayınevi, 52 stant ile yer alacak. 130’un üstünde yazarın katılacağı 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı Türkiye’nin en büyük ilk üç kitap fuarı arasında yer almaktadır. Fuarımız bu yıl elleri öpülesi öğretmenlerimiz içinde çok özel olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm Antalyalıların katılımıyla saat 15.00’te açılacak” dedi.

Başkan Böcek, “Fuarımıza bu yıl Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Hanefi Avcı, Ali Türkşen, Mavisel Yener, Ayşe Kulin, İrfan Değirmenci, Engin Alan, Sinan Meydan, Ersan Şen, Doğu Perinçek, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Ahmet Yavuz gibi bir birinden değerli 130’un üstünde yazar katılacak. İmza günleri ve söyleşilerle fuarımız 10 gün boyuncu kültür şölenine dönüşecek. Tüm halkımız fuara davetlidir” diye konuştu.

24 Kasım Cuma günü saat 15.00’te törenle açılışı yapılacak olan 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar 10.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.