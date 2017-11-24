8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı kapılarını yeni yerinde açtı

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi’nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı.

“Okumak lazım!” sloganıyla ilkini gerçekleştirdikleri Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nın bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” sözüyle sekizinci kez kapılarını açtı. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi’nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi’nde başlarken, etkinliğe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Isparta Belediye Başkanı Yusuf ziya Günaydın, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ATSO Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda yazar ve kitapsever katıldı.

Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mahallesi Sağlık İl Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan ve 3 bin 500 kişi kapasitesiyle Antalya’nın en büyüğü olan Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Fuar da 210 yayınevi, 52 stant ile yer alırken, 133 yazar olacak.

Böcek: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı onlar bugünlere getiriyor”

’Öğretmen doğan güneşe benzer, etrafını aydınlatarak karanlığa meydan okur ’diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bizleri bugünlere getiren bütün öğretmenlerin ellerinden öperim. Dünyanın en değerli varlıkları, sevgili öğretmenlerin bugün şeref günü. Öğretmenlerimize iktidarımızla, muhalefetimizle, yöneticilerimiz hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum. Hep özel ve güzel günleri olsun onların. Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımızı onlar bugünlere getiriyor” dedi.

“210 yayınevimiz, 52 stant, 133 yazarımız var”

Belediye olarak Antalya’nın merkezinde en büyük fuar ve kongre merkezinde ‘okumak lazım!’ sloganıyla yola çıktıkları 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nda olduklarını dile getiren Başkan Böcek, “Okur ve yazarlarımızı buluşturduğumuz bu kitap fuarında, hem çocuklarımızın ucuz kitap alabilmeleri hem de okurların sayısını arttırma düşüncesiyle ‘Okumak lazım!’ sloganıyla yola çıktık. Kent meydanlarında çadırlarda başladık. İlk yaptığımız fuarda kitaplarımız ıslandı, sel içerisinde başladık. Daha sonra bir çadır, iki çadır, üç çadır derken Cam Piramit’e taşındık. Sonra dedik ki yeni yerimizde daha güzel olacak düşüncesiyle bugün burada 23 milyon 700 bin TL’ye mal olan yerde yapalım dedik. 210 yayın evimiz var. 52 stant, 133 yazarımız var” diye konuştu.

ATSO Başkanı Çetin: “UNESCO verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında 86. Sırada yer alıyor”

Kültür odaklı bir etkinlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, “UNESCO verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında 86. sırada yer alıyor. Yani gelişmemiş olarak nitelediğimiz ülkelerle aynı kategorideyiz. Çocuklara kitap hediye edilmesi sırasında 180 ülke arasında 140’ncı sıradayız. TÜİK verilerine göre Türkiye kitap ihtiyaç listesi 235’inc sırasında yer alıyor. Televizyon izleme günde 6 saat, internette 3 saat vakit geçiriyoruz. Basılan kitap sayısı artıyor ama okuma sayımız maalesef düşüyor” şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu: “Kitap insanlığın en değerli hazinesidir”

Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik verilişinin yıl dönümü olduğunu ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Kitap insanlığın en değerli hazinesidir. İşte bu değerli hazinenin kapısını açmasını temenni ettiğimiz, Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nın 8’incisini açıyoruz. Hayırlı olsun. Şehirler sadece alt yapısıyla, üst yapısıyla, caddesiyle, sokağıyla, apartmanıyla değil, şehirlerin ruhunu oluşturan kültürel ve sanatsal faaliyetleridir. Son dönemlerde belediyelerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetler konusundaki etkinliklerini arttırmasını destekliyoruz. Bu konuda çalışma yapan bütün başkanlarımızı özellikle bugün Konyaaltı’ndayız, hem bir Kongre ve Fuar Merkezi’nin ilk etkinliği, hem de kitap fuarı açılış dolayısıyla başkanımızı kutluyorum” dedi.