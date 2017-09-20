8 asırlık camiye özel temizlik

Muratpaşa Belediyesi, gövdesi tuğla ve firuze renkli çinilerden oluşan, 38 metre yüksekliğindeki Yivli Minare, Gıyaseddin Keyhüsrev ve Selçuklu Medreseleri, Mevlevihane, Zincirkıran ve Nigar Hatun türbelerinin içinde yer aldığı külliyede bulunan Yivli Minare Cami’nin düzenli temizliğini gerçekleştiriyor.

Antalya’daki ilk İslam yapılarından olan ve 13’üncü yüzyıl Selçuklu eseri Yivli Minare Cami, zamanın şartlarına göre ısıtma ve soğutma sistemine de sahip. Bugün bir camın altında muhafaza edilen bu sistemin altından geçen dehliz kışın sıcaklık, yazın ise serinlik verdiği biliniyor. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, 8 asırlık iklimlendirme sistemini muhafaza eden cami özel malzemelerle temizlerken, turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği caminin halılarından minberine, kapılarından pencerelerine detaylı temizliğini de gerçekleştiriyor.