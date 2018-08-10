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10 Ağustos 2018 10:38

8. Transanatolia Ralli Raid yarışı

8.

8. Transanatolia Ralli Raid yarışı

10 Ağustos 2018 10:38

Transanatolia Ralli Raid’te yarışçılar, Taurus etabı olan ve Akseki’nin Göktepe Yaylası İlvat Gölü’nde başlayan 3. etapta, 61 kilometrelik zorlu parkurdan geçerek Akseki ilçesine ulaştı.


4 Ağustos tarihinde İzmir’den başlayarak, Türkiye’nin 16 değişik ilinden geçtikten sonra 11 Ağustos tarihinde yine İzmir’de tamamlanacak olan yarışmanın Akseki’nin Göktepe Yaylası İlvat Gölü ile Akseki etabı tamamlandı.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu gözlemcisi Eray Coşkun, Motosiklet, Ralli aracı ve Raid aracı olmak üzere 3 kategoride yarış düzenlendiğini söyledi.


3 ayaktan oluşan yarışın 5. gününde 15. etabın Akseki’nin Boğaz Kuyu mevkiinde sona erdiğini söyleyen Coşkun, "Uluslararası yarışma olan Transanatolia Ralli Raid 4 Ağustos tarihinde İzmir’den başladı. İlk gün Kütahya ve Manisa iline geçtik. 2. gününde Ankara, Ankara’dan ise Aksaray ve Nevşehir tarafına geçtik. Daha sonra Karaman’a ulaştık. Bugün yarışın üçte ikisi tamamlandı. Bugünkü yarışın üçüncü etabı ise Akseki’nin İlvat Gölü’nde başladı ve Akseki’nin Boğaz Kuyu Mevkiinde sona erdi" dedi.


Yarışmanın başında 39 yarışmacı olduğunu ve bazılarının teknik aksaklıklardan dolayı yarışı bıraktığını ifade eden Coşkun, "6 İtalyan, 2 İspanyol, 2 İngiliz, 1 Hollandalı, geri kalanlar ise Türk ekiplerden oluşuyor. Şu anda 31 araçla Akseki etabı sona erdi" diye konuştu.


Yarışmada Raid kategorisinde mücadele eden AK Parti Manisa Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 30 yıldır ralli sporunun içinde olduğunu ve bu yarışmanın zevkli bir yarışma olduğunu söyledi.




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