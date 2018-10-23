8. Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu

Türkiye'de Gerontoloji Bilimi'nin gelenekselleşen ilk bilimsel toplantısı konumundaki Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu'nun sekizincisi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar ve Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği Başkanı Emine Ayık Tufan'nın yanı sıra Almanya, Avustralya, Avusturya, Kanada, Danimarka, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, İngiltere, Malezya, Norveç gibi birçok ülkeden ve Türkiye'deki çeşitli Üniversitelerin Tıp, Sağlık, Hemşirelik ve Sosyal Bilimler Fakültelerindeki öğretim üyeleri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği Başkanı Emine Ayık Tufan, “Ülkemizde bilinmeyen bir kavramı dile getirmek, yoğun emek gerektiren ve cesaret isteyen bir süreçtir. Bizler bütün bu zorluklara rağmen hiçbir engel tanımadan Gerontoloji Derneğini kurarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerontoloji sempozyumları düzenlemek gibi bir dizi faaliyetler gerçekleştirdik. Şimdi Gerontolojik faaliyetler düzenlediğimiz ilk zamanlara kıyasla toplumumuz gerontolojik bakış ve gerontolojik bakım kavramları hakkında eskiye göre çok daha fazla fikir sahibi oldu. Küçük bir tohum olarak ektiğimiz gerontoloji kavramı bugün gençlere istihdam yaratan bir meslek dalı, bakıma muhtaç yaşlılar içinde umut ve güven kaynağı olmuştur. Bu yılki sempozyumun da ülkemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.