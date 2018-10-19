8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 22,5 yıl hapis istemi

Antalya'da, 11 ay önce 8 yaşındaki çocuğun ölümüne, 63 yaşındaki babaannenin yaralanmasına neden olan alkollü olduğu iddia edilen sürücünün 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

25 Kasım 2017 tarihinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı, akşam saatlerinde 63 yaşındaki babaannesi Gülşen Ekinak ile çıktığı gezmeden dönerken Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken İlhami Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. İlhami Y., ambulans gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı otomobiline alarak hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı olan Özgü İzem, yolda hayatını kaybetti. Babaanne Gülşen Ekinak ise kazada yaralandı.

Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen İlhami Y. tutuklandı. İlhami Y., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4'üncü duruşmaya, Özgü İzem Ahırlı'nın anne ve babasının avukatı ile tutuksuz sanık İlhami Y. ve avukatı katıldı. Mahkemede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen rapor okundu. Raporun sonuç bölümünde sanık sürücü İlhami Y.'nin alt düzey tali derecede, müşteki yaya Gülşen Ekinak'ın ise asli derecede kusurlu olduğu bildirildi.

“Üst hadden cezalandırılması istendi”

Ahırlı ailesinin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğinin altını çizerek, “Sanık trafik kazası öncesi ve sırasında alkollüdür. Kaza sonrasında da sanık vefat eden küçük Özgü İzem'i tabiri caizse çuval taşır gibi araca bindirerek, hastaneye götürmüştür. Sanığın Özgü İzem'i bu şekilde kaza sonrası aracına bindirip götürme eyleminde, kaza öncesi almış olduğu alkolün etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanığın atılı eylemden ve ceza tertip edilirken üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"22.5 yıla kadar hapis"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık sürücü İlhami Y.'nin, her ne kadar yeşil ışıkta geçişini sürdürüyor olsa da olay yerinin kavşak mahalli, meskun mahal cadde olduğunu dikkate alarak hızını düşürmediği ve dikkatsiz seyir yaptığını belirtti.

Savcı, yasal sınırların üstünde alkollü olduğu anlaşılan sanığın güvenli bir şekilde araç kullanamayacak halde olmasına rağmen, araç kullanmaya devam etmek suretiyle olayda bilinçli taksirle hareket ettiğini kaydetti. Savcı, sanığın 22,5 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan 3 yıla kadar ehliyetine el konulmasını talep etti, duruşma ise ertelendi.