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8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunun yanında tabanca ile öldüren adam polis tarafından yakalandı.

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunun yanında tabanca ile öldüren adam polis tarafından yakalandı.


Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masözlük yaptığı öğrenilen 36 yaşındaki Ziynet Terzi, sabah saatlerinde 8 yaşındaki oğlu M.C. ile bankadan para çekmek üzere evden çıktı. İddiaya göre bu sırada kadının önü birlikte yaşadığı ve aralarında sorunlar bulunması nedeniyle bir gün önce ayrılmak istediğini söylediği E.Ç. tarafından kesildi. Aracından inen E.Ç. genç kadının üzerine tabancayla 3 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden otomobiliyle hızla uzaklaşırken, kadın hayatını kaybetti.


Yaklaşık 5 gündür aranan M.C.'nin yeri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu belirlendi.


Saat 16.00 sıralarında Kepez'in Varsak bölgesinde operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.C'yi gizlendiği yerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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