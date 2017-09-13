8. Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle organize edilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen YÖREX, Anfaş Fuar Merkezi’nde açıldı. ‘Sizin oraları nesi meşhur’ sloganıyla düzenlenen fuar 17 Eylül tarihine kadar açık kalacak. Fuara 70’in üzerinde ilden 125 oda-borsa,16 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalar olmak üzere 400’ün üzerinde katılım gerçekleştiği bildirildi.

Açılış öncesi Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ‘Eski Osmanlı ve Türk Kadın Kıyafetleri’ defilesi gerçekleştirildi. Defilede yer alan ay yıldız konsepti kıyafet ve tarihte kurulan Türk devletlerinin yer aldığı bayraklı defile büyük beğeni topladı.

ATB Başkanı Çandır, 12 bin yıllık Anadolu topraklarında el emeği ile üretilen yöresel ürünlerin Türkiye’nin vazgeçilmez zenginlikleri olduğunun altını çizdi.

"Anadolu’nun kendisine has ürünleri bizi biz yapan önemli değerlerimizdir" diyen Çandır, "Birlikte el birliği ile hareket etmenin sağladığı başarı hikayesidir YÖREX. Bu başarı hikayesi hepimizindir. 7 yılda YÖREX’le ekonomiye kazandırmanın bir memleket meselesi olduğunu, gelecek uşaklar için yöresel ürünlerimizi coğrafi işaretle kalkınmayı sağlamada, kalkınmanın kırsaldan başlatmanın yolundan buradan geçtiğini, göçün engellenmesi, kentlerimizin markalaşmasında yöresel ürünlerin önemli olduğu, bize ait olanları tüketmemiz gerektiğini söyledik. Hala yolun başındayız. Çok yolumuz var" dedi.

"200 bin ziyaret hedefi"

Çandır, siyasilerden en büyük teşviki yöresel ürünler noktasında verilmesini talep ederek, "Coğrafi işaretli ürünler eşsizdir ve rakibi yoktur. Anadolu’muzun bir çırpıda coğrafi işaret sayısı alabilecek 2 bin 500 yakın ürünümüz var ama biz sadece yüzde 10’unu alabildik. Devletimiz gerekli desteği verdiği takdirde dünyada büyük bir pazar sahibi olabiliriz. YÖREX, 70 il ve KKTC’den 125 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra, 200 aşkın firma, 400 katılımla gerçekleşiyor. Bu yıl ziyaretçi hedefimizi 200 bin olarak belirledik. Gelen firmaların daha çok iş bağlantısı sağlaması amacındayız" ifadelerine yer verdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, bu yıl Antalya olarak morallerinin daha iyi olduğunu kaydederek, "Antalya’da turist sayısında yüzde 66 artış, Türkiye turizmini artıya geçirdiği gibi ekonomik büyümeye de katkı yapıyor. Antalya, Türkiye’nin yöresel ürünlerini, konuk ettiği milyonlarca turiste tanıtma görevini yeniden başarıyla yerine getiriyor" ifadelerini kaydetti.

"Yerli ürün kullanımı"

Yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda önemli mesafe aldıklarını işaret eden Başkan Çetin, "Yöre kültürünü de ele almamız gerektiğini görüyoruz. Yani, yöresel ürünlerle beraber yöresel birlikteliği de geliştirmeye önem vermeliyiz. Yöresel ürünün anlam kazanması için yöre halkı, yöre esnafı yörenin markalaşmasına sahip çıkmalıdır. Avrupa’da artık bir çok bölge yüzde 100 bölge ürünü ve yüzde 100 ekolojik-biyolojik ürün konseptlerine geçmektedir. Küçük kırsal yörelerimizin birçoğu bu modeli kullanabilir. Elmalı ilçemiz, etini, sütünü, ekmeğini de yüzde 100 Elmalı ürünü olarak üreterek katma değerini artırabilir. Elmalı otelleri, restoranları yüzde 100 Finike markasını kullanırsa, özellikle biyolojik üretim yapılırsa herkes daha kazançlı çıkar. Bu modelle kırsal kalkınma stratejisine, kırsal turizm ve yöresel ürünlerle yeni bir yön verebiliriz" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaretlerde logo kullanımını zorunlu hale getirdiklerini belirterek, bu yıl 210 coğrafi işaret tescili yapıldığını, 400 ürünün ise işleminin devam ettiğini kaydetti.

"Türkiye’nin zenginliği"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her sene YÖREX’e mutlaka geldiğinin altını çizerek, fuarda adeta Anadolu denilen ulu çınarın gölgesinde yaşayan 80 milyon insanı gördüğünü kaydetti.

Her bölgeden, her ilden Türkiye’nin zenginliğinin fuarda sergilendiğine değinen Hisarcıklıoğlu, "Coğrafi işaret, yerelin dünya ile buluşmasını sağlıyor. Bu büyük organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor. Antalya ATB Başkanımız Ali Çandır, bir fikir üretti, bu fikrini projeye dönüştürdü. Ülke çapında müthiş bir başarıya imza attı. İşte vizyoner olmak, cesur bir girişimci olmak, budur Ali Çandır başkanımızla iftihar ediyorum" diye konuştu.

"Değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir"

Fuarda 120’nin üzerinde oda ve borsa olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunu çok önemsiyorum zira biz kendi değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir. Oda ve borsalarımız hem YÖREX’e destek veriyor, hem de kendi yöresel ürünlerine sahip çıkıyorlar. Bunların coğrafi işaretlerini alıp, şehirlerine kazandırıyorlar. Yöresel ürünler, coğrafi işaretleme dediğimiz zaman elbette bu ürünleri dışarıya satmak aklımıza geliyor. Oda-borsa camiamız bu konuda da liderlik üstlendi" dedi.

"Avrupa’da 3 ürünümüz tescillendi"

Şuana kadar 3 ürünün Avrupa’da tescillendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı. Bunu başaran Gaziantep Sanayi Odamızı, Aydın Ticaret Odamızı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik ediyorum. YÖREX bir vizyon işiydi, odaların-borsaların, yerel kalkınmada ne kadar değerli bir rolü olduğunu kanıtladılar. Burada bir farkındalık meydana getirdik. Her sene daha fazla katılım oluyor. 2 sene önce 132 bin, geçen sene 155 bindi. Bu sene hedef 200 bine ulaşmak. Antalya çok önemli bir iş yaptı. Senelerdir çok büyük bir emek veriyorlardı, attıkları tohum tuttu. Borsamız Antalya için çok güzel işlere imza atıyor. Özellikle Coğrafi İşaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa bunda Ali Çandır’ın payı büyük" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kocagöz, fuara ev sahibi olmaktan onur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesime de destek veriyoruz. Yol ve kaldırımın yanı sıra tarımsal destek veriyoruz. Bu ürünlerin patentlerini alıp pazarlama işine girmeliyiz" dedi.

"Tanıtım açısından önemli"

Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya’nın Türkiye’nin vitrini, sahnesi olduğunu vurgulayarak, "7 bölgenin 81 ilin yöresel ürünlerinin, yerel renklerinin, kültürel öğelerinin yer alması ve kendilerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtması açısından önemlidir. Yöresel ürünlerin markalaşması daha çok ekonomiye katkı vermesi gerek kalkınmanın sağlanması coğrafi işaret alan ürünlerin gelişmesinde YÖREX’in büyük katkısı vardır" diye konuştu.

Fuarın açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, AK Parti Antalya Milletvekilleri, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, çok sayıda oda başkanı ve katılımcı gerçekleştirdi.