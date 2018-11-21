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9 Mart Parkı, Kültür ve Sanat Evine dönüşüyor

Antalya’nın Serik İlçesinde yenileme çalışmaları devam eden 9 Mart Parkı, Kültür ve Sanat Evine dönüşüyor.

Antalya'nın Serik İlçesinde yenileme çalışmaları devam eden 9 Mart Parkı, Kültür ve Sanat Evine dönüşüyor.


9 Mart 1930 tarihinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin anısına ismi verilen park, hem sosyal hem de kültürel etkinliklerin yapılacağı alana dönüşüyor. Orta Mahallede Kız Deresi üzerinde bulunan parkta, yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, mahalli sanatçılarla bir araya geldi. Yeni yapılacak olan sanat evi hakkında talep ve istekleri dinledi. Sanata ve sanatçıya değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Çalık, “İlçemizde yer alan mahalli sanatçılarımızın sanatlarını icra edebilmesi için kültür ve sanat evinin yapımına başladık. Projeyle birlikte halkımız hem kendi kültürünü yansıtan eserleri dinleme şansı bulacak hem de sosyal yaşamına renk gelecek. Bunun yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı parkımızda yine çocuklarımız ve vatandaşlarımız huzur içinde vakit geçirecek” dedi.

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