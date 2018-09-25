9. Sea To Sky Enduro yarışları başlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 9'uncusu yapılacak Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı 27 ülkeden sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 9'uncusu yarın başlayacak. 29 Eylül'de sona erecek ekstrem enduro motosiklet yarışı olan Sea to Sky'da yarışçılar deniz kıyısından başlayıp, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlanacak zorlu etapları geçecek. Bu yıl 4 etap ve 4 gün olarak gerçekleştirilecek yarışlar plaj etabıyla başlayacak. İkinci gün orman yarışı, üçüncü gün kanyon yarışı, son gün ise final etabı olan dağ yarışı gerçekleştirilecek. 27 ülkeden 3'ü kadın 250'nin üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonla ilgili Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, daha önce 3 gün süren şampiyonanın, özellikle yurt dışından katılan yarışmacıların 'Biraz da eğlenmek istiyoruz' talebi üzerine bir yarış eklenerek 4 güne çıkarıldığını söyledi.

Açıklamalardan sonra bir grup sporcu, plaj yarışı parkurunda tanıtım turları attı.

Organizasyon, 26 Eylül Çarşamba günü 15.30'de Kemer merkezindeki Kındılçeşme sahilinde hazırlanan parkurda “plaj yarışı” ile başlayacak. 27 Eylül Perşembe günü 09.00'da Göynük Mahallesi'ndeki spor salonu arkasından start alacak orman yarışının ardından, 28 Eylül Cuma günü 09.00'da Kesme Boğazı Mevkii'den start alacak olan kanyon yarışı koşulacak. Sea to Sky 2018, şampiyonanın ana yarışı olan dağ yarışı ile sona erecek. 29 Eylül sabahı 09.00'da Çamyuva Mahallesi Sahili'nden start alacak olan sporcular, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşabilmek için 70 kilometre boyunca zorlu doğal ve yapay engellerle mücadele edecek.