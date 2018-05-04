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04 Mayıs 2018 10:14

904 turizm işletmesine "Temiz Havuz Sertifikası" verildi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1189 işletmedeki 4691 havuzda bir yıl boyunca yapılan kontrollerde havuz ve havuz suyu kalitesinin belirlenen şartlara uygun olduğu tespit edilen 904 turizm işletmesine "Temiz Havuz Sertifikası" verildi.

904 turizm işletmesine

04 Mayıs 2018 10:14

Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde bir otelde düzenlenen sertifika törenine Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sağlık çalışanları ve işletmelerin temsilcileri katıldı.


Havuzlara sertifika verilebilmesi için sıcaklık, PH, serbest klor ve mikrobiyolojik analiz sonuçları ile havuzda bulunması zorunlu olan sertifikalı cankurtaran ve sağlık veya kimya eğitimi almış havuz operatörü şartı aranıyor. Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda “Temiz Havuz Sertifikası” verilebiliyor. Havuz sertifikaları işletmelerin temsilcilerine Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından takdim edildi.




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