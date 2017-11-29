A. Alanyaspor’da hazırlıklar tamam

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda yarın oynayacağı Ç. Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçını TFF 1. Lig takımlarından Ç. Giresunspor ile oynayacak olan Alanyaspor çalışmalarını tamamladı. Yarın saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda yapılacak olan maçı Koray Gençerler yönetecek. Alanyaspor’da sakatlığı bulunan Vagner Love, Fabrice N’Sakala, Mbilla Etame, Junior Fernandes, Ioannis Maniatis, Efecan Karaca ve Alpay Koçaklı’nın kupa maçında yer alamayacak. Turuncu-yeşilli ekip kupa maçı hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı. Safet Susic’in gözetiminde yapılan son idmana sakatlığı bulunan oyuncular katılmazken, N’Sakala ve Alpay ise takımdan ayrı çalıştı.

Savut: "Arkadaşlarımız için bu maç önemli bir şans olacak"

Çalışmaları değerlendiren Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre her turda çift maç oynanacağını hatırlattı. Kupada gidebildikleri son noktaya kadar gitmeyi planladıklarını belirten Savut, “Deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönebilirsek işimizi biraz daha kolaylaştırabileceğimizi düşünüyorum. Pazartesi günü ise ligde Kayserispor ile karşılaşacağız. Oynayan futbolcularımız açısından biraz fazla eksiğiz ancak sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız için bu maç önemli bir şans olacak. Bu şansı iyi değerlendireceklerini umut ediyorum. Özellikle hücum hattında çok önemli oyuncularımız yok ancak bunun arkasına sığınmayacağız. Alanyaspor her maça aynı mantaliteyle çıkacak” dedi.