AB Büyükelçisi Berger’den ATSO’ya ziyaret

Berger, ATSO Mesleki Sertifikasyon Eğitim Merkezi(MESEM) tarafından yürütülen ‘Benim İşim, Benim Geleceğim’ projesinde eğitim gören öğrenciler ve eğitmenleriyle bir araya geldi. Berger, “Yürüttüğümüz büyük projelerden birisi istihdam ve sosyal konular” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger’i başkanlık makamında kabul etti. İssi, Berger’e ATSO’nun çalışmaları ve Antalya ekonomisi hakkında detaylı bilgiler verdi. Ziyarette, ATSO Mesleki Sertifikasyon Eğitim Merkezi(MESEM) tarafından yürütülen ‘Benim İşim, Benim Geleceğim’ projesinde eğitim gören öğrenciler ve eğitmenleri de yer aldı. Eğitmenler ve öğrencilerle sohbet eden AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, proje hakkında bilgi aldı. Öğrenciler AB Büyükelçisi Berger’e ATSO mutfağında hazırladıkları dondurma ve tatlı çeşitlerini ikram ettiler.

Berger: “Antalya’da birçok iş birliği projemiz var”

Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan AB bilgi merkezlerini ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, “Hep biz buralarda evimizde gibi hissediyoruz. Uzun senelerdir bizim önemli ortaklarımızdan birisi oldunuz. Biz bu açıdan size müteşekkiriz. Çünkü aslında sizin müdahil olduğunuz alan Türkiye ve AB arasındaki siyasi tartışmaların uzağında işin özüne odaklanan bir alan. Antalya’da zaten birçok iş birliği projemiz var. Hayatın her alanına değinen iş birliği projelerimiz var. Bu projeler kapsamında bazen genç insanların iyi bir iş bulmasına yardımcı oluyoruz. İnsan kaynakları yönetimi olarak düşünebiliriz. Bazen çevre korunmasına yönelik projeler yürütüyoruz. Bazen de evde çocuk bakımı projeleri yürütüyoruz. Aynı zamanda insan ticareti gibi ciddi konulara da bu projelerde değiniyoruz. Antalya’daki kuruluş ve şirketlerle çok çeşit ve geniş alanda iş birliğimiz var” dedi.

“Yürüttüğümüz büyük projelerden birisi istihdam ve sosyal konular”

Yürüttükleri büyük projelerden birisinin istihdam ve sosyal konular olduğunu belirten Berger, “Aynı zamanda Türkiye’nin üyelik sürecinin önemli hususlarından bir tanesi de bu konular zaten. Dolayısıyla biz beraber çalıştığımız zaman insanların hayatında olumlu değişiklikler yapmak üzere onlara yardımcı oluyoruz. Örnek vermem gerekirse sizin yardımınızla ve üyeniz olan şirketlerin yardımıyla istihdam fırsatları oluşturabildik. Çünkü mesleki eğitimlerimiz böylesi istihdam fırsatlarına dönüştü. Bu eğitimler alındı, bu eğitimler memnuniyetle karşılandı. Bu şekilde de fırsatlara dönüştü” şeklinde konuştu.

“Çok farklı alanlarda çok farklı projeler yürüttük”

Kadınların çalışma hayatına geri dönmesi konusunda projeler de yürüttüklerini ifade eden Berger, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Genel anlamda AB ile kurulan iş birliği işsizliğin azalmasını beraberinde getirdi. Bu bölgede yer alan Roman vatandaşlara da yardımcı olmak adına birçok çalışma var. Engellilere yönelik faaliyetlerimiz var. Aynı zamanda hapisten çıkanların iş bulması için fırsatlar sunan projeler var. Bu konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yeni bitirdiğimiz bir proje var. Çok farklı alanlarda çok farklı projeler yürüttük. Bu projelere dahil olmuş kişilerden de çok farklı hikayeler de dinleyebiliyoruz. Bu hikayelerin en önemlisi insanların istihdam edilebilmesinin arttırılmış olması. İnsanların bir iş bulması ve yüksek vasıflı bir iş buluyor olması. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim.”

İssi: “AB ülkelerinde bizde kayıtlı bin 304 firma var”

ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, “AB ülkelerinde bizde kayıtlı bin 304 firma var. 2008 yılından bu yana AB projeleriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda AB ‘Benim İşim, Benim Geleceğim’ projemiz var. Bu proje kapsamında genç arkadaşlarımız yararlandı” dedi.