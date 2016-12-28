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28 Aralık 2016 09:35

AB Cities On Rivers Projesi devam ediyor

AB Cities On Rivers Projesi devam ediyor

28 Aralık 2016 09:35

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Barbaros Ortaokulu, Erasmus ve Cities On Rivers projesi kapsamında Portekizde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.
Okul Müdürü Recai Ocak önderliğinde, Proje Koordinatörü Reyhan Zuhal Kutlu, Fen Bilimleri öğretmeni Elif Ebru Aksoy, İngilizce öğretmeni Yusuf Özkara ve 5 öğrenci ile Portekiz’in Porto şehri Nova De Gaia İnes De Castro okulu ziyaret edildi. Okuldaki dersleri inceleyen grup proje konusu olan Douro ırmağı deltası, göçmen kuşlar, ırmak vadisini gezerek inceleme gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği Erasmus ve Cities On Rivers projesindeki O2 çalışması için de 3 öğretmen ve projede görevli öğrencilerle Manavgat çayında su analizi, su ekosistemini tanımak, canlı habitatlarını incelemek için Manavgat şelalesinde çalışmalar gerçekleşti.



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