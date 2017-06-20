AB destekli gönüllü itfaiyeciler yetişecek

Proje, gönüllü itfaiyecilerin yetiştirilmesine olanak sağlarken, olası yangın, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesini hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın AB hibe destekli ‘Gönüllü İtfaiyeciliğin Geliştirilmesi İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi (VOLFIRE) Projesi, Antalya’nın ardından ikinci toplantısını İrlanda’nın Mayo kentinde gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti ve ev sahibi İrlanda Mayo kenti itfaiye ekipleri katıldı.

İstasyonda inceleme

Mayo İtfaiye Şefi Seamus Murphy, çalışmalarını tanıttı ve Mayo’da uygulanan gönüllü itfaiyecilik hakkında bilgi verdi. Mayo Belediye Başkanı Al McDonnell da toplantıya gelerek Mayo kenti ile ilgili bilgi verdi. Toplantıdan sonra proje ortakları Mayo kentinin merkez itfaiye istasyonu H.Q’da ve 2. istasyon Westport Fire Station’da incelemelerde bulundu. İki gün süren toplantıda proje ortakları Gönüllü İtfaiyecilik ile ilgili izlenecek yol ve uygulamalar hakkında sunumlar yaptı ve orak kararlar aldı.

Antalya pilot bölge

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, VOLFIRE Projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız Koordinatörlüğü’nde yürütülecek proje ile proje ortağımız 3 ülkenin gönüllü itfaiyecilik sistemi incelenerek, Antalya’ya adaptasyonu sağlanacak. Antalya pilot bölge olacak ve daha sonra tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Proje ile nüfusu az olan yerleşim yerlerinde kurulacak Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında görev alacak gönüllü itfaiyecilerin yetiştirilmesi, olası yangın, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.”

Kapanış toplantısı Antalya’da

İki yıl sürecek projenin bir sonraki toplantısı Eylül ayında Slovenya’da yapılacak. Bu toplantıya Antalya İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan gönüllü itfaiyecileri eğitecek 10 eğitmen seçilecek. Bu eğitmenler daha sonra Antalya’da belirlenecek pilot bir bölgede ilk aşamada 30 gönüllü itfaiyeciye eğitim verecek. 2018 yılında tamamlanacak projenin son toplantısına yine Antalya ev sahipliği yapacak.