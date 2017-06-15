AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Antalya’da

Türkiye Sahil Güvenlik Güçlerinin sayesinde bu rakam bu sene içerisinde düştü. Yine de bir kişinin bile hayatını kaybetmesi çok büyük bir kayıp. Neyse ki rakam biraz da olsa düştü" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Christian Berger, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Berger, valilik ziyaretinde ilk olarak şeref defterini imzaladı. Vali Karaloğlu, daha sonra Berger’i makamında ağırladı. Valilikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Christian Berger, "Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 2 adet botun teslimini gerçekleştirdik. Antalya’da birçok faaliyeti sürdürdüğümüz bir şehir. Dolayısıyla bu faaliyetleri göreceğiz. Antalya bölgesi için güzel bir iş birliği olacak" dedi.

"Bir kişinin bile hayatını kaybetmesi çok büyük bir kayıp"

Türkiye Sahil Güvenlik Güçlerinin sayesinde düzensiz göçlerde hayatını kaybedenlerin sayısında azalma meydana geldiğini dile getiren Berger, "Burada aslında geçen seneki Avrupa Birliği’nin konusu sadece düzensiz göçmenlerle mücadele değil aynı zamanda hayat kurtarmaktı. Bizim de aynı doğrultuda amacımız hayat kurtarmak. Ege’de maalesef birçok kişi Yunan Adaları’na kaçmaya çalışıyorken hayatını kaybetti. Türkiye Sahil Güvenlik Güçlerinin sayesinde bu rakam bu sene içerisinde düştü. Yine de bir kişinin bile hayatını kaybetmesi çok büyük bir kayıp. Neyse ki rakam biraz da olsa düştü" şeklinde konuştu.

"Teslim edilen botlar Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesi adına elini güçlendirecek"

Bugün teslim edilen botların Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesi adına elini güçlendirdiğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün teslim edilen botlar Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesi adına elini güçlendirecek 2 araç oldu. Toplam 6 bot olacak proje sona erdiği zaman. Botlar daha çok Ege için düşünülüyor ama Antalya’nın 650 kilometrelik çok uzun bir sahili var. Maalesef Antalya bölgesinde de düzensiz göçmenle mücadele etmeye devam ediyoruz. Daha bugün 190 düzensiz göçmeni Finike açıklarında yine sahil güvenlik görevlilerimiz tespit ettiler. Şuanda işlemleri Finike’de devam ediyor. Bunlar Suriyeli, Pakistan, Irak, Afganistan olmak üzere çok fazla ülkeden varlar. Son zamanlarda sayılar arttı. Manavgat bölgesinde 2 operasyon yapmıştık yakın zamanda. Ben sahil güvenliğin elindeki teknik imkanların artması, düzensiz göçmenle mücadelede elimizi güçlendiriyor. Onun için AB’nin Sahil Güvenliğe bu desteğini önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz."