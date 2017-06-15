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15 Haziran 2017 17:55

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Antalya’da

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin AB fonlarından yararlanan şirketlerin olduğunu görüyorsunuz” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Antalya’da

15 Haziran 2017 17:55


AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Antalya’da iki nedenle bulunduklarını belirten Berger, “Sabah Uluslararası Göç Örgütünün İşbirliğinde Sahil Güvenlik Komutanlığına iki bot teslim ettik. Öğle sonu ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda turizm kapsamında projelere bakacağız. Özellik ilginç bir proje var. Gençlerin turizm sektöründe aşçı ve hizmet elamanı olarak iş bulmasını sağlayacak çalışmalarımız var” dedi.



Türkiye AB ilişkileri


Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça güçlü seyrettiğini ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Berger, “Sadece ekonomi değil aynı zamanda Türkiye’nin de Avrupaya yönelik ihracatında kolaylaştıracak şekilde endüstriyel ve hizmetlerinin uyumlaştırılması sürecinde de iyi bir seyir izliyor. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin AB fonlarından yararlanan şirketlerin olduğunu görüyorsunuz. Siyasi açıdan da müzakere edilen konular var.”


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Büyükşehir belediyesi olarak AB fonları ve ilişkileri kapsamında birçok gayretlerinin olduğunu belirterek, “En son Antalya yapmış olduğumuz kentsel dönüşün projesi kapsamında Malaga ve Dresden ile birlikte üç şehir olarak hibe müracaatında bulunduk. Müracaatımız olumlu karşılandı” dedi.


Kendisinin Avrupa Konseyinde yerel yönetimler milli heyet başkanı olduğunu hatırlatan Türel, “10 öncede Bürükselde konuşmacı olarak toplantıya katıldım. Orada yerel yönetimlerle ilgili gelişmeleri değerlendirdik. AB içinde Türkiye içinde karşılıklı olarak çok güçlü ticari ilişkilerin olması siyasi ilişkilerinde kesintiye uğramadan devam etmesi gerekliğini ortaya koyuyor. AB’nin ticaret hacminin 5’de biri Türkiye’ye geliyor. Aynı şekilde Türkiye’nin de yüzde 45 ihracatı AB’ye. Güçlü ekonomik ilişkilerin olduğu süreçte siyasi sıkıntılar ekonomik ilişkilere sıkıntılar oluşturabilir.”




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