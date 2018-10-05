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ABD'li mühendisin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ABD’li mühendisin bağışlanan organları, 3 hastayı hayata bağlayacak.

Antalya'nın Aksu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ABD'li mühendisin bağışlanan organları, 3 hastayı hayata bağlayacak.


Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül'de Aksu'nun Kundu Oteller Bölgesi'nde arkadaşlarıyla tatil yaparken girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 33 yaşındaki ABD'li mühendis Carlos Fernando Lopez, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülen Lopez'in, beyin ölümü gerçekleşti. ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yaşayan babası Manuel Rodrigez ve halası Maria Cruz durumun bildirilmesi üzerine Antalya'ya geldi. Baba ve halası, beyin ölümü gerçekleşen Lopez'in ehliyetinde organ bağışçısı yazdığını belirterek organlarını bağışladı. Carlos Fernando Lopez'in iki böbreği ve karaciğerinin Antalya'da özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.


Carlos Fernando Lopez'in cenazesi, işlemlerinin ardından, Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye gönderilecek.

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