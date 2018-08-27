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27 Ağustos 2018 15:15

ABİM’e Yazdı Hayali Gerçek Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9 yaşındaki Hatice Yaprak Sayılğan’ın basketbol potası isteğini yerine getirdi.

ABİM’e Yazdı Hayali Gerçek Oldu

27 Ağustos 2018 15:15


Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM), binlerce çağrıya cevap vererek, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Yaprak Sayılğan, attığı bir mesajla basketbol potasını mahallesine kazandırdı. 9 yaşındaki Sayılğan, ABİM üzerinden yaptığı başvuruda evinin yanındaki pazar yerinin haftada bir gün çalıştığını ve diğer günlerin boş olduğunu dile getirdi. Pazar yerlerinin daralan şehir alanlarında çocukların nefes alma yerleri olduğunu ifade eden Hatice, yetkililerden pazar yerinin uygun bir yerine basketbol potası yapılmasını istedi. ABİM çalışanları mesajı hızlı bir şekilde ilgili birime yönlendirdi. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Macun Mahalle Muhtarı ve Aksu Belediyesi ile irtibata geçerek, gerekli çalışmaları yaptı. Basketbol potası çok kısa bir süre içerisinde Macun mahallesi Pazar alanına kuruldu.



“Hayalim çok kısa sürede gerçekleşti”


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hatice Yaprak Sayılğan’ı evinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Mesajına kısa sürede cevap verilmesinden ve yetkililerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice, “Bu durum benim için hayaldi ve çok istediğim bir şeydi. Büyükşehir Belediyemiz çok kısa sürede hayalimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.




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