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21 Kasım 2017 17:51

AB’li Bakanlar Aspendos’a hayran kaldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Tunus ve Fas Bakanlarını Aspendos antik tiyatro ile tarihi eski köprüyü gezdirdi.

AB’li Bakanlar Aspendos’a hayran kaldı

21 Kasım 2017 17:51


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin beraber düzenlediği Uluslararası E-ticaret Zirvesi Serik’te başladı. Bu kapsamda Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve beraberinde Katar, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Tunus ve Fas Bakanlarının da olduğu heyete Aspendos antik tiyatro ile tarihi eski köprüyü gezdirdi.


Başkan Çalık, burada Bakan Arslan ve beraberinde ki Avrupalı Bakanlara Aspendos antik tiyatro ile tarihi köprü hakkında bilgi verdi. Özellikle Avrupalı bakanlar antik tiyatronun mimari yapısı ile günümüze kadar sağlam kalmasının yanında akustik özelliğine hayran kaldı.


Bakan Arslan ve Avrupalı Bakanlar gezinin sonunda Başkan Çalık’a teşekkür etti.




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