ABÜ’de İpek Yolu Sempozyumu

Antalya Bilim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur gibi illerin lise öğrencisi, öğretmen ve idari kadrolarının katılımıyla

“Değişimin ve Dönüşümün Adresi: İpek Yolu” Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Prof. Dr. Hamza Kandur ve Yrd. Doç. Dr. Ali Cem Başarır katıldı.

Sempozyumda, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, lise öğrencilerinin önemli ve büyük bir konuda sempozyum gerçekleştirmelerini çok ciddi bir başarı olduğunu söyledi. Arslan, “Geçmişten geleceğe gelen değişimi öğrencilerimizin değerlendiriyor olması bizler için çok mutlu edici bir olay. Hele böyle bir konunun sempozyum şeklinde ve üniversite ortamında yapılıyor olması ayrıca öğrencilerin akademik ortamla tanışması açısından memnuniyet verici. Öğrencilerimizin eski, dar düşünce kalıplarından sıyrılıp bu şekilde yeni fikir alışverişlerinde bulunacak etkinliklere imza atmasını son derece önemsiyoruz. Bu atılımlarından dolayı hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise, “Burada sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Bilgi paylaştıkça büyür, bu nedenle bu tarz sempozyumların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerde bile sempozyum yapmakta zorlanırken, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nin böyle önemli bir başarıya imza atmasını ayrıca kutluyorum. Sempozyumun ana başlığı olan İpek Yolu’nun önemine gün boyunca arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz değinecekler. Ama şu bir gerçek ki tarih boyunca en önemli alanlardan biri olmuştur. Bu önem de sempozyumun konusuna birkez daha vurgu yapmamızı sağladı. Ben emeği geçen tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sempozyumda İpek Yolu ve Türkler, Arapların İpek Yolu ile Tanışması, Demir Yolu, İpek Yolu gibi başlıklarla konular tartışıldı.