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Aç kalan karakulak kümese girdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kümese giren karakulak, ev sahibi tarafından yakalandı.


Konyaaltı'nın Hisarçandır Mahallesi'nde bulunan bir evin kümesine karakulak girdiğini gören vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi. Mahalleye gelen görevli personeller kümes içerisindeki bitkin haldeki karakulağı yakaladı.


Aç olduğu tespit edilen karakulak rehabilitasyon için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi. Hayvanın gerekli tedavilerin ardından tekrar tabiata bırakılacağı öğrenildi.

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