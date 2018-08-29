Açık tenlilerde cilt kanseri riski

Dr. Ali Rıza Başaran, açık tenli vatandaşlara ‘Dikkat’ uyarısında bulunarak, “Açık tenli, açık renk gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişilerin, cilt kanserine yakalanma riski diğerlerine göre daha yüksektir” dedi.

Özel OFM Antalya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Ali Başaran, güneş ışığından yoksunluğun bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi. Başaran, bu yoksunluğun beraberinde Alzheimer, kemik erimesi, depresyon, kronik yorgunluk gibi hastalıklar getirdiğini ileri sürdü. Güneşten ışınlarının faydaları olduğu kadar zararları da olduğunu aktaran Başaran, “Güneşin olumlu etkilerinden yararlanmak için ışınların eğik geldiği saatlerde sabah-akşam yarımşar saatlik güneşlenme yeterlidir. En dik geldiği zaman güneşte kalmamaya özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Açık tenlilere, ‘Dikkat’

Dermatoloji Uzm. Dr. Başaran, yaz aylarında çok sık kullanılan güneş koruyucuları ve açık tenli vatandaşlar için ‘Dikkat’ uyarısında bulundu.

Uzun veya aralıklı güneş ışığına maruz kalmış kişilerde cilt kanseri riskinin arttığını anlatan Uz. Dr. Ali Rıza Başaran şu ifadeleri kaydetti:

“Cilt kanserinde risk taşıyan diğer riskli gruplar ise şunlardır: Açık tenli, açık renk gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişilerin Cilt Kanserine yakalanma riski diğerlerine göre daha yüksektir. Uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişilerde risk oldukça yükselir. Ailesinde malin melanom olan kişiler normal popülâsyona göre 2 kat daha fazla riski taşır. Anormal görünümlü displastik nevus sendromu olan kişilerde de risk artar”

Uzmandan öneriler

Cildi düzenli korumak adına yapılması gerekenlerden bahseden Başaran, “Cildinizi düzenli olarak kontrol edin ve gerekiyorsa bir aile ferdinden yardım isteyin. Ayda bir kez gövdenizi, kol ve bacak, avuç içi ve ayak tabanlarına bakın. Saçlı derinizi ve sırtınızı aynayla kontrol edin. Cildinizi korumak için kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi ürünlere, ürünün zamanla bozulup cildinize zarar vermesini önlemek için konulmuştur. Aldığınız ürünün üzerinde son kullanma tarihi yoksa raf ömürleri 3 yıl olduğunu unutmayın. Sıcak ortamda bırakılmışlarsa bu sürenin kısaldığını da aklınızda tutun. Kullandığınız hormon ilaçları, antibiyotik, tansiyon, kolesterol, diyabet veya ağrı kesici gibi ilaçlar güneşe hassasiyeti artırıyorsa, nasıl bir önlem almanız gerektiği konusunda doktorunuzdan bilgi alın" diye konuştu.