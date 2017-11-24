Acil tıp uzmanlığı doktorlarına yurt dışında eğitim fırsatı

Antalya’da ACEM 2017 adı altında gerçekleştirilen 13’üncü Türkiye Acil Tıp ve 9’uncu Asya Acil Tıp Kongrelerinde duyurusu yapılan proje kapsamında acil tıp uzmanlığı eğitimi alan asistanları ve genç acil tıp uzmanlarını, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere acil tıp hizmetlerinin gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerine giderek 1 ay süreyle gözlemci statüsünde eğitim alacaklar. ’Bilimin Işığında’ adı verilen projeyle Bilim İlaç firması TATD bursiyerlerine koşulsuz destek veriyor.

Türkiye ve Asya ülkelerinden bin 300’den fazla acil tıp uzmanı ve asistanın katıldığı uluslararası kongrede projenin sunumu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Cem Oktay tarafından yapıldı. Bu proje ile Türkiye’de bir ilke adım attıklarını belirten Oktay, "Bunun uzmanlarımıza çok katkısı olacak. Çünkü uzmanlık eğitimi tek bir yerde alınması gereken bir eğitim değildir. Sadece bir hastanenin acil servisinde değil, daha başka ortamları, farklı uygulamaları görerek bilimsel etkinliklere ulaşarak yapılan bir etkinliktir. Programa katılan Acil Tıp Uzman ve Asistanları döndüğü zaman çalıştığı kliniklere ve hastaneler düzeyinde olmakla birlikte ülkenin acil sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak bir projedir" dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete ise eğitime gönderilecek dernek üyesi asistan ve genç uzmanlarda herhangi bir ön koşul aramadıklarını, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve gönüllü olmalarının yeterli olacağını söyledi. Eğitime katılacak asistanların bilgi ve görgülerini artıracağını belirten Çete, projeden beklentilerini şöyle açıkladı: "Özellikle bu hizmetlerin gelişmiş şekilde verildiği ülkelere gidip buralardaki farklı uygulamaları ve yöntemleri görüp benzer çözüm önerilerini de ülkemize adapte etmelerini, böylelikle ülkemizin acil sağlık hizmetlerinde var olan bazı sorunlarda ileride “Bilimin Işığında” çözüm önerileri üretmelerini bekliyoruz. Kendilerinin bu konuda bilgi, görgü ve deneyimlerini artırarak ülkeye daha zenginleşmiş bir şekilde dönecekler ve bundan da acil sağlık hizmetleri ve genelde de acil sağlık hizmetlerine erişen toplum fayda görecektir".

Kongreye katılan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp asistanı Dr. Büşra Bildik, "Bizim için çok önemli bir proje. Normal şartlarda asistanların kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştıkları bir şeyi hem derneğin hem de destekçi firmaların yardımıyla yapabilmek bizim için çok daha büyük bir kolaylık. Kişisel olarak her acil tıp asistanının, asistanlığının bir dönemi boyunca yurt dışında eğitim alması gerektiğine inanıyorum. Böylece başka klinikler, başka ekoller nasıl eğitim veriyor, bunu da görme şansımız oluyor" diye konuştu.

Projenin tanıtımının ardından eğitime gönderilecek ilk 5 kişi ve 5 yedek aday çekilen kura ile belirlendi. Kurayı kazananlar büyük sevinç yaşarken, acil tıp uzman ve asistanlarının kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen EMPACT projesinin tanıtımı da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Eğitim sorumlusu Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.