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17 Ağustos 2018 09:47

Açılan damper üst geçitte asılı kaldı

Antalya’da yükünü boşalttıktan sonra sürücüsünün dönüşe geçtiği tırın açılan damperi EXPO 2016 için yapılan üst geçide çarptı.

Açılan damper üst geçitte asılı kaldı

17 Ağustos 2018 09:47

Kopan damper üst geçitte asılı kaldı.


Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya Serik Karayolu EXPO 2016 hemen yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B, yönetimindeki 07 UY 885 plakalı damperli tırla, şantiyeye yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Yolda bir anda açılan ve sürücünün fark etmediği damper üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve üst geçitte hasar meydana geldi. Tırın kopan damperi üst geçitte asılı kalırken dorsesi 20 metre ileride durabildi. Sürücü Hüseyin Bayır, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Tırın kopan damperi ise gecenin ilerleyen saatlerinde bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.




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