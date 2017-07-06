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06 Temmuz 2017 17:43

Adalet Yürüyüşü’ne Antalya’dan destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne CHP Antalya Teşkilatı da destek verdi.

Adalet Yürüyüşü’ne Antalya’dan destek

06 Temmuz 2017 17:43

CHP İl Teşkilatı, ilçelerde yapılan yürüyüşlerle getirilen kefeleri birleştirerek Antalya Adliyesine yürüdü.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşte partinin Antalya Teşkilatı da destek verdi. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Aydın Kanza Parkında, Kemer’in Konyaaltı’na, Aksu’nun Muratpaşa’ya devrettiği adalet kefeleri bir araya getirilerek oluşturulan sembolik adalet terazisi yürüyüşle Antalya Adliyesine götürüldü.


Aydın Kanza Parkından yürüyüşe başlayan partililer, Güllük Caddesi, TRT Caddesi, Meltem Mahallesi güzergahından adliye önüne geldi. CHP’lilerin Aydın Kanza Parkı’ndan adliyeye kadar yaptıkları yürüyüş 4 kilometreyi buldu. Adliye önüne kadar çeşitli sloganlar atan partililer, polisler eşliğinde sakin bir şekilde yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Sıcak havada adliye önüne kadar gelen yaklaşık 800 partili, adliye bahçesine alınmadı. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, adliye önünde ‘Adalet Kefelerini’ birleştirdikten sonra basın açıklaması yaptı.



"Bu onurlu yürüyüş adalet isteyen ve arayan bütün duyarlı insanlarımızın yürüyüşüdür"


Adaletin insanlığın ortak değeri olduğunu ifade eden CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, "Hak ve hukukun birincil temeli olarak Genel Başkanımı Kemal Kılıçdaroğlu, çok anlamlı bir yürüyüş başlattı. Bu onurlu yürüyüş sadece parti yürüyüşü değil, adalet isteyen ve adalet arayan bütün duyarlı vicdanlı insanlarımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş insancıl ve barışçıl bir yürüyüş olması açısından da çok kıymetlidir. Bu yürüyüş yeni bir uyanış, yeni bir diriliş yeni bir umuttur. İnanıyorum ki umut yeşerecek ve hep beraber güzel günler göreceğiz" dedi.


Umut ve heyecanla adalet arayışlarını çeşitli etkinliklerle sürdürdüklerini dile getiren Erdem, "Aydın Kanza Parkı’nda nöbet tuttuk. Doğuda Gazipaşa ilçemizden, batıdan Kaş ilçemizden başlayarak ilçe merkezlerimizde adalet yürüyüşleri gerçekleştirdik. Bugün de burada terazi kefelerini birleştirdik. Bugün burada tekrar söylüyoruz adalet istiyoruz" ifadelerini kaydetti.


Yürüyüşe katılan yaklaşık 800 CHP’li basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.




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