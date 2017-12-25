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25 Aralık 2017 11:40

Adalya Vakfı Genel Kurulu toplandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Genel Kurulu’nda, vakfın başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, “2018 çok daha iyi olacak” dedi.

Adalya Vakfı Genel Kurulu toplandı

25 Aralık 2017 11:40


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Genel Kurulu, Engelsiz Kafe’de bulunan vakıf binasında toplandı. Genel kurulda Divan Başkanlığını Belediye Başkanı Ümit Uysal yaparken üyeliklerde Yener Altıntaş ve Erdem Uğur yer aldı.


Divanının oluşması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden Genel Kurul’da Vakıf Müdürü Cem Kotan, 2017 yılı faaliyet raporunu sundu. Faaliyetleri raporu oy birliğiyle kabul edildi. Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu ise 2018 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulu bilgilendirdi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı’nın sadece Muratpaşa değil Antalya ve Türkiye için çok önemli hizmetleri yerine getiren bir kurum haline geldiğini söyledi. Engelsiz Kafe, sivil toplum örgütleriyle kurulan işbirlikleri ve üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanlarıyla Adalya Vakfı’nın sınırlarını aştığını belirten Başkan Uysal, “2017 Vakıf açısından başarılı bir yıldı. 2018 çok daha iyi olacak” dedi.




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