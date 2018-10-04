Adalya Vakfı'ndan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, Engelsiz Kafe'de eğitim alan özel çocuklara, sokak hayvanlarının beslenmesi için özel olarak paketlenmiş mama dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 23 yıldırı faaliyetlerine devam eden vakfı Adalya, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için biraraya geldi. Vakfı üyeleri, sokak hayvanlarını beslenmesi için paketlenen mamaları Engelsiz Kafe'de eğitim alan özel çocuklara dağıttı. Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini belirterek, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günün dolayısıyla bu noktada bir adım atıyoruz. Şehirlerde hayvanların barınması ve yaşaması çok zordur. Buna rağmen bizlerin de hayvanların yaşamaları, barınmaları ve sağlıklı olmaları konusunda yapabileceklerimiz vardır” diye konuştu.