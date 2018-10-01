Adalya Vakfı'nın 23'üncü kuruluş yılı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Adalya Vakfı'nın çabasına verilecek katkı, burada ortaya çıkacak enerji büyüyerek Türkiye'ye ve Dünya'ya yayılacaktır. Bu tohumlar gelecekte muhakkak sübuta erecek ve sonuç doğuracaktır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 23'üncü kuruluş yıldönümünde “Adalya Vakfı Hayatın Her yerinde” sloganıyla tanıtım kokteyli düzenlendi. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen kokteyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Antalya Seyyar Sebzeciler Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Kaplan, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Figen Sayın, Antalya Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya İş Adamları Derneği Başkanı Ersen Göksan, sanatçılar Lara, İnci Mercan ve Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, aileleri katıldı.

Köleoğlu'nun vakfı çalışmalarını anlatan konuşmasıyla başlayan kokteyl, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Karavural'ın konuşmasıyla devam etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir şehrin kalitesini o şehrin en kötü durumda yaşayan insanların yaşadığı koşulların tarif ettiğini söyledi. “Bir kentin kalitesini Dubai'de ki gibi sosyetik binalar temsil etmez. Bir şehrin kalitesini en fakirlerin nasıl yaşadığı ifade eder” diyen Başkan Uysal, Adalya Vakfı'nın, bu doğrultuda, kentin bütün dinamiklerinin, bütün iyi insanlarının organize edildiği, güzel duygularını somut kamu yararına dönüştürdüğü bir enstrüman olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Türk insanı, Anadolu insanı olarak ileri düzeye geleceksek bizim sınavımız en yüksek binayı yapmak değildir. Bizim sınavımız adil, birbirini düşünen, saygılı, doğru söyleyen kamu kaynaklarına el atmayan, empati yapan kaliteli ve düzgün bir medeniyet oluşturmaktır. Eğer insanların bir kısmı açsa ve sefilse, bir kısmı evinden çıkamaz haldeyse, engellilerimiz genel ve yerel kamu yönetiminin uzatacağı eli bekliyorsa ve kamu kaynakları ihtiyacı olanlara gitmeden arada çarçur edilebiliyorsa o zaman hiçbir tarihte birinci sınıf bir medeniyet olamayız.”

Dayanışma çağrısı

Başkan Uysal, “Sadece insanlık temelli olan bu imecemize karınca kararınca her birinizin katkı vermesini ama sonrasında muhakkak bütün faaliyetleri takip etmesini rica ve temenni ediyorum” çağrısı yaptı. Adalya Vakfı'nın bu çabasına verilecek katkının, burada ortaya çıkacak enerjinin büyüyerek Türkiye'ye ve Dünya'ya yayılacağını belirten Ümit Uysal, “Bu tohumlar gelecekte muhakkak sübuta erecek ve sonuç doğuracaktır” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından vakfın yönetim kurulu üyelerini ve Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'ı sahneye davet ederek çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Kokteylde ayrıca Adalya Vakfı'nın bağışçılarıyla birlikte vakfın kurucusu Muratpaşa Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Manavoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. Teşekkür plaketini Manavoğlu adına oğlu Özdemir Manavoğlu aldı. Kokteyl Engelsiz Kafe ritim grubunun mini konseriyle sona erdi.