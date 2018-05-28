Gözaltına alınan şüphelilerinden 1’nini ise ‘Tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan arandığı ve sahte kimlikle gizlediği ortaya çıktı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir eve yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese saat 01.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan şüpheli H. F., A. D., V. E. ve H. E. A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 41 paket 130 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli H.F. ise alınan parmak izinde Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince‘ Tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulduğu ve gizlemek için başkanın adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.