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16 Mayıs 2018 13:00

Adem Burak Uzun Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı sporcusu Adem Burak Uzun, Makedonya’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

Adem Burak Uzun Avrupa Şampiyonu oldu

16 Mayıs 2018 13:00


Makedonya’da gerçekleştirilen 22 ülkenin katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkan ASAT Güreş Takımı sporcusu 17 yaşındaki Adem Burak Uzun, 51 kiloda 2017 yılının Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş rakiplerini mağlup ederek, finale çıktı. Rakiplerine minderi dar eden Uzun, finalde Ermeni rakibini 10-0 skorla yererek teknik üstünlükle Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Antalya’nın gururu olan Adem Burak Uzun, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı mayo ile ülkemizi ve Antalya’yı temsil edecek.



Başkan Türel, tebrik etti


Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, Başkan Türel’in arayıp tebrik ettiğini belirterek, ‘Başkanımız sporcumuzun şampiyonluğu ardından hemen arayıp tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Bizlerde başkanımızın bu teveccühüne layık olabilmek için çalışıyoruz. Başkanımız Menderes Türel’in bize sağladığı imkanlar doğrultusunda 150 sporcumuzla hem dualı çayırlarda hem de ulusal ve uluslararası minder arenalarında belediyemizi, Antalya’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.




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